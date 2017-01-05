Samsun'da Silahla Vurulan Astsubay Ağır Yaralandı

Samsun'da bir astsubay kendi silahından çıkan kurşunla vurularak ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak Çakırsöğüt Komando Tugayı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Hasret S. (23), memleketi Samsun'a bir haftalığına izne geldi. Cuma günü birliğine dönecek olan Hasret S. amcasının oğlunun evine misafirliğe gitti. Oturduğu yerden arızalı olduğu ileri sürülen silahını alan Hasret S. iddiaya göre silahını kurcaladığı bir sırada tabanca ateş aldı ve kazara kendini vurdu. Tabancadan çıkan kurşunun sol göğsünün altından girip arkadan dışarı çıkan Hasret Söylemez ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan astsubay, ameliyata alındı. Hasret S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Birliğinin Suriye'ye gittiği öğrenilen Hasret S.'nin de izin dönüşü önce Şırnak'a gidip ardından da buradan görev için Suriye'ye gideceği öğrenildi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN