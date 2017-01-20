Samsun'da Şehit Acısı

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Ramazan Taşkın'ın acı haberi, Samsun'un Çarşamba İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.



Uzman Çavuş Ramazan Taşkın'ın şehit olduğu haberini Samsun'un çarşamba İlçesi'ndeki ailesine, askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan aile bireyleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı.



Cenazenin Samsun'a getireleceği ve yarın düzenlenecek töreninin ardından öğle namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi.



- Samsun