Bafra ilçesinde çıkan yangın sonucu bir samanlık tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, Karaköy mevkisinde Ahmet Aydın'a ait samanlığın yandığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda içinde 200 ton civarında saman bulunan samanlık, tamamen yandı.
Samsun'da Samanlık Yangını
Bafra ilçesinde çıkan yangın sonucu bir samanlık tamamen yandı.
Bafra ilçesinde çıkan yangın sonucu bir samanlık tamamen yandı.
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