Samsun'da Prefabrik Ev Yandı

SAMSUN'un 19 Mayıs İlçesi'nde tek katlı prefabrik ev yandı.



19 Mayıs İlçesi Yörükler mevkiinde Ömer Emirza'ya ait tek katlı prefabrik evde yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Ev ve içerisinde bulunan mobilyalar tamamen yanarken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



- Samsun