Samsun'da PKK Operasyonu : 1 Gözaltı

SAMSUN'da 39 yaşındaki F.D., PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Samsun'da meydana gelen olayda, iddiaya göre Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.'de trafo teknisyeni olarak çalışan F.D., PKK/KCK propagandası yapmak ve örgüt üyesi olmak suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



- Samsun