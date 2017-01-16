Samsun'da Pkk/kck Operasyonu

Samsun'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.



Operasyonda ev sahibi Fatih D. (38) terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Fatih D'nin ilçede bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenildi.