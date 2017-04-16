Samsun'da Oylar Sayılmaya Başlandı

Samsun'da saat 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasa değişikliği referandum u için oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.



Samsun'da saat 17.00 itibariyle sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. Samsun genelinde ise 940 bin 313 seçmen, 3 bin 7 sandıkta oy kullandı. Sayılan oylar İl Seçim Kuruluna doğru yola çıktı. - SAMSUN