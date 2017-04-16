Samsun'da Oylar Sayılmaya Başlandı

Samsun’da saat 08.00’de başlayan Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasa değişikliği referandumu için oy verme işlemi 17.00’de tamamlandı.

Samsun'da Oylar Sayılmaya Başlandı

Samsun'da saat 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasa değişikliği referandum u için oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Samsun'da saat 17.00 itibariyle sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı. Samsun genelinde ise 940 bin 313 seçmen, 3 bin 7 sandıkta oy kullandı. Sayılan oylar İl Seçim Kuruluna doğru yola çıktı. - SAMSUN

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