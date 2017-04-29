Samsun'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.



Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede kavşağı mevkiinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACP 18 plakalı otomobil, camiden çıktığı tahmin edilen ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Dursun Aydın'a çarptı. Otomobilin çarpmasıyla metrelerce yükseğe fırlayan ve takla atan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.



Adı henüz öğrenilemeyen araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, Dursun Aydın'ın ayakkabıları, gözlüğü ve namaz takkesi etrafa saçıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kazada ölen yaşlı adamın eşyalarını yaşlı adama çarpan otomobilin bagaj kısmının üzerine koydu.



Yapılan savcı incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken, otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. 1 saat kadar kapalı kalan yol, aracın ve cenazenin kaldırılmasıyla birlikte tekrar trafiğe açıldı.



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN