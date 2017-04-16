Samsun'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı.



Mehmet Isırgan (59) idaresindeki 34 ZP 281 plakalı otomobil, Ankara-Samsun karayolunun Mısmılağaç kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.



Kazada sürücü Isırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücünün eşi Ayşe Isırgan (56) ise 112 Acil Servis ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ayşe Isırgan burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.