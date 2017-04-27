Samsun'da Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil İçin Anma Programı Düzenlenecek
Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in ölümünün 50. yılında memleketinde anılacağı bildirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in ölümünün 50. yılında memleketinde anılacağı bildirildi.
Atakum Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Bekir Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ali Fuat Başgil'i rahmetle andıklarını söyledi.
Başgil için Atakum Belediye Kent Konseyi'nin başkanlığında anma programı düzenlediklerini belirten Şişman, "Samsun'un yetiştirdiği değerli bilim insanı ve siyasetçi Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'in vefatının 50. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenledik. Programa TÜGVA, Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü ve Atakum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü katkı sağlıyor." dedi.
Şişman, program kapsamında "Milli devletin bilge öncüsü Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, hayatı ve demokrasi mücadelesi" konulu konferans verileceğini, konferansa katılanlara ise Atakum Belediyesince Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabının hediye edileceğini belirtti.
Şişman, anma programının 28 Nisan'da saat 19.00 Atakum Belediyesine ait Yalı Kafe'de gerçekleştirileceğini duyurdu.