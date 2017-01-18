Samsun'da Olimpiyat Şenliği

Samsun'da yapılacak "Olimpiyat Şenliği" 20 Ocak Cuma günü başlayacak.



23.'sü bu yıl Samsun' da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları "Deaflympics"; 18 Temmuz'da başlayıp 31 Temmuz' da sona erecek. 109 ülkeden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla 21 branşta yapılacak olimpiyat oyunları, Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük uluslararası sportif organizasyon olarak tarihe geçecek.



İşitime Engelliler Olimpiyatları Koordinatörlüğü ve Yeşilyurt AVM işbirliği ile 20-21 ve 22 Ocak tarihlerinde yapılacak etkinliklerin amacı; Samsun halkını olimpiyat coşkusu ile şimdiden tanıştırmak ve bu alanda şehir insanında farkındalık oluşturmak. Alışveriş merkezinin yeme-içme katında kurulacak etkinlik alanında ziyaretçiler, 14.00 ile 18.00 saatleri arasında masa tenisi, mini golf, bilek güreşi, dart, bowling, basketbol gibi sporları eğlenceli yarışmalarla tecrübe ederek hediyeler kazanacak.



Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 20 Ocak Cuma günü başlayacak Olimpiyat Şenlikleri'ne; çocukları, gençleri, anneleri ve babaları yani eğlenceli vakit geçirmek, beraberinde ise hediyeler kazanmak isteyen tüm misafirlerini davet etti. - SAMSUN