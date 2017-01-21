Samsun'da Minibüsle Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Şaban Kaba idaresindeki 55 C 5389 plakalı hasta nakil aracı olarak kullanılan minibüs, Samsun-Sinop karayolundaki Tosköy kavşağında, Ekrem Turan'ın kullandığı 55 SM 884 plakalı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne ait kamyonetle çarpıştı.



Devrilen minibüsteki sürücü ile beraberindeki Nursen (45) ve Metehan Kaba (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.