Samsun'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre Havza-Vezirköprü karayolu Dündardibi mevkisinde Onur Yol idaresindeki 55 PL 138 plakalı inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile Mustafa Görmez'in kullandığı 06 AY 503 plakalı otomobil çarpıştı.



Otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak şarampole yuvarlandı. İnşaat işçilerini taşıyan özel servis minibüsü ise yan yattı.



Kazada sürücüler ile Satılmış Yol, İdris Bulut, Nazım Ünal, Sefa Yol, Erkan Güler, Abdullah Yürümez, ve Azize Yol yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Havza ve Vezirköprü Devlet Hastanelerine kaldırıldı.