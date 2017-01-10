Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" 5. Medya Ödül töreni düzenledi.
Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, lisenin Radyo-TV ve Gazetecilik bölümü öğrencileri ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı oylarla 14 ayrı kategoride en iyiler seçildi. Ayrıca eğitime katkı ödülü ve Piri Reis Özel Ödülü de verildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda haber ajansları kategorisinde "Yılın Haberi" ödülü, "FETÖ okulunda lüks otel konforunda gizli odalar" haberiyle Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürlüğünden İlyas Gün'e verildi. Gün, ödülünü İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu'nun elinden aldı.
Programda basın mensuplarının yer aldığı fotoğraflardan oluşan bir de sergi açıldı.
Ödül törenine, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.
Samsun'da Medya Ödül Töreni
Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" 5. Medya Ödül töreni düzenledi.
Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" 5. Medya Ödül töreni düzenledi.