Samsun'da Lojistik Köy Merkezi İdare Toplantısı

Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Lojistik merkeziniz varsa siz bir adım önde oluyorsunuz. Ticaret yapıyorsanız, taşımacılıkla uğraşıyorsanız lojistik merkeziniz yoksa bu faaliyetleri sürdürüyor olmanız çok zordur." dedi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen Lojistik Köy Merkezi İdari Komite toplantısına katılan Vali Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Samsun'a Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması ve 2017 yılı yatırım programına alınması yönündeki kararı imzaladığını söyledi.



Samsun'a gıda ürünlerinin gelmesi yerine Samsun'dan başka şehirlere ve ülkelere gıda gönderileceğine işaret eden Şahin, "Onun için bizim her halükarda lojistiğe ihtiyacımız var. Özellikle tüketim ekonomisinin her geçen gün kamçıladığı, bize daha fazla tüketimi hatırlattığı bir dünyada yaşamaya başladık. Bir taraftan da elektronik ticaretin Amerika'da yüzde 70'lere çıktığı, Türkiye'de yüzde 15'lerde olduğu bu çok bakir bir alanın önümüzdeki dönemde çok hızlı gelişeceğini dikkate alırsak, lojistiğin bundan 3 veya 4 kat daha önem arz ettiğini söylemek istiyorum." diye konuştu.



Samsun'un dört ulaşım aksını bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:



"Demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu bu avantajlı durum sadece dört şehirde bulunuyor. Bunlar Samsun, İzmir, İstanbul ve Mersin. Biz bu anlamda çok şanslıyız. Karadeniz'de sadece dört ulaşım modunu Samsun bünyesinde barındırmaktadır. Lojistik merkeziniz varsa siz bir adım önde oluyorsunuz. Ticaret yapıyorsanız, taşımacılıkla uğraşıyorsanız lojistik merkeziniz yoksa bu faaliyetleri sürdürüyor olmanız çok zordur."



Samsun Büyükşehir Beyediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise bu projenin Samsun için yürütülen en önemli projelerden biri olduğunu belirterek, "Lojistik köy şehir ekonomisini şahlandıracak. Özellikle üreticilerimiz için büyük önem taşıyor. Lojistik köy merkezi ile artık üreticinin ürettiği ürünü heba olup gitmeyecek. Benim köylüm, benim üreticim, döktüğü alın terinin hakkını alacak." ifadelerini kullandı.