Samsun'da Kültür ve Sanat Yarışmaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen kültür ve sanat yarışmaları Samsun'da başladı.



19 Mayıs Gençlik Kampı'nda düzenlenen programda Türk müziği, şiir, okuma ve tiyatro yarışmaları düzenlendi.



Gençlik merkezlerine üye pek çok gencin katıldığı yarışmaların açılışını Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Serdal Eravcı yaptı.



Bu yıl yarışmalarda vatan ve bayrak sevgisi temalarının ele alınacağını dile getiren Eravcı, başladığı ilk yıldan bu yana her yıl kendilerini daha da geliştirerek faaliyetler yaptıklarını, bu sene de yarışmaya şiir okuma yarışması dahil edilerek gençlerin hünerlerini sergileyebilecekleri üç farklı kategoriye ulaştıklarını belirtti.



Üç kategoride yapılan yarışmalar yarın sona erecek.