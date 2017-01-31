Samsun'da Kış

Samsun-Ankara karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğinin kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Samsun-Ankara karayolunun Kavak-Havza istikametinde araç trafiğinin kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.



Görüş mesafesinin 20 metreden az olması, zaman zaman oluşan aşırı tipi ve buzlanma nedeniyle tır, kamyon ve çekici araçların kontrollü bir şekilde karşılıklı geçişine izin verildiği belirtilen açıklamada, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmediği kaydedildi.



Açıklamada, "Sürücü ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kış şartlarına uygun trafiğe çıkmaları ve kurallara uymaları önem arz etmektedir." denildi.