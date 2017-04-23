Samsun'da Kimsesiz Çocuklar Yararına Kermes

Samsun 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunda kimsesiz çocuklar yararına kermes düzenlendi.



Okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ardından okul bahçesinde geliri kimsesiz çocuklar için kullanılmak üzere kermes gerçekleştirildi.



Kermeste öğrenci velilerince yapılan yiyecekler, katılımcıların beğenisine sunuldu.



Etkinlik kapsamında ayrıca Türk Kızılayı Samsun Şubesince kan bağış kampanyası düzenlendi. Okuldaki 23 Nisan etkinliği ile kermese katılanlar, kan bağışında da bulundu.



Okul Müdürü İsmail Çamuroğlu, düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincinin oluşmasına katkı sağlamak istediklerini dile getirerek, "Bu etkinliğimizde de hem kimsesiz çocuklara yardım ettik hem de Türk Kızılayına kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya vesile olduk. Öğrencilerimizin büyüklerini görerek ileride sosyal etkinliklerde yer almayı istemelerini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.