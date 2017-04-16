Samsun'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

SAMSUN'un Havza İlçesi'nde Mehmet Isırgan, kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralandı.



Kaza, bugün Samsun'un Havza İlçesi Ankara-Samsun karayolunda meydana geldi. 60 yaşındaki Mehmet Isırgan yönetimindeki 34 ZP 281 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Isırgan, olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan eşi 55 yaşındaki Ayşe Isırgan ise ağır yaralandı. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla iligli soruşturma sürüyor. - Samsun