Samsun'da Kar Yağışı

Samsun'un Kavak ve Havza ilçelerinde kar yağışı görüldü.



Kavak'ta etkili olan kar yağışı sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 8 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı, Samsun-Ankara karayolunun Toptepe mevkisinde ulaşımda aksamaya neden oldu.



Soğuksu Mahallesi sakinlerinden Kamil Akal (80), uzun yıllardır nisan ayında bu şekilde yoğun kar yağışı görmediğini söyledi.



Havza ilçesinde de öğleden sonra başlayan kar, bir süre devam etti.