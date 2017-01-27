Samsun'da Kar Yağışı

Samsun' da gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.



Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla yağan kar, sabaha karşı şiddetini arttırarak devam etti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ve sabah işlerine gidenler zor anlar yaşadı.



Vezirköprü, Kavak, Havza ve Ladik ilçelerinde de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Samsun-Ankara karayolu başta olmak üzere ana güzergahlarda ve özellikle rampalarda zinciri olmayan bazı araçların yolda kaldığı gözlendi.



Karayolları Bölge Müdürlüğüne ve Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.



Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.