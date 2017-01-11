Samsun'da Kar Yağışı

Samsun'da yaşamı güçleştiren kar yağışı, doyumsuz güzellikte manzaralar da oluşturdu.



Çarşamba ve Terme ilçe merkezlerinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 60-70 santimetreyi bulan kar, hayatı güzleştirmesine karşın doğada eşsiz güzellikler de oluşturdu.



Çarşamba ve Terme'de beyaz örtüyle kaplanan doğa, kartpostallara yansıyan manzaraları aratmadı.