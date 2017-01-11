Samsun'da yaşamı güçleştiren kar yağışı, doyumsuz güzellikte manzaralar da oluşturdu.
Çarşamba ve Terme ilçe merkezlerinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 60-70 santimetreyi bulan kar, hayatı güzleştirmesine karşın doğada eşsiz güzellikler de oluşturdu.
Çarşamba ve Terme'de beyaz örtüyle kaplanan doğa, kartpostallara yansıyan manzaraları aratmadı.
Samsun'da Kar Yağışı
Samsun'da yaşamı güçleştiren kar yağışı, doyumsuz güzellikte manzaralar da oluşturdu.
Samsun'da yaşamı güçleştiren kar yağışı, doyumsuz güzellikte manzaralar da oluşturdu.
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