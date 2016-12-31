TÜMÜ
Haberler Search
Samsun'da Kar Maskeli Market Soygunu

Samsun'da Kar Maskeli Market Soygunu

SAMSUN'da bir markete giren kar maskeli ve tüfekli 2 kişi, çalışanı etkisiz hale getirip kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Samsun'da Kar Maskeli Market Soygunu

SAMSUN'da bir markete giren kar maskeli ve tüfekli 2 kişi, çalışanı etkisiz hale getirip kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı. 

İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'ndeki bir markete giren kar maskeli ve tüfekli 2 kişi, kasiyeri etkisiz hale getirdi. Kasadaki bir miktar parayı alan gaspçılar, marketten çıkıp kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - Samsun

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İlkadım, Adalet, Samsun, Soygun, Polis, Gasp, Kar
8
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads