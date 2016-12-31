Samsun'da "Kar Maskeli" Gasp İddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kar maskeli 2 kişinin bir marketin kasasındaki paraları gasbettiği iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir markete giren kar maskeli 2 zanlı, ellerindeki av tüfekleriyle çalışanları tehdit etti.



Çalışanları etkisiz hale getirip kasadaki bir miktar parayı alan zanlılar daha sonra kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, markette inceleme yaptı.



Zanlıların yakalanması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.