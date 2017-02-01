Samsun'da Kar Çilesi

Son 60 yılın en büyük kışından birini yaşayan Samsun'da buzlanma ve yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelince vatandaşlar iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.



Son yılların en ağır kışını geçiren Samsun'da 3 gün aralıksız yağan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası tüm Karadeniz'de olduğu gibi Samsun'u da etkisi altına aldı. Son yılların en ağır kışını geçiren Samsun'un şehir merkezindeki kar kalınlığı 33 cm, şehrin üst kısmında ise 60 santimi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle ara sokaklar buzla kaplanırken ana arterler ise karla doldu.



Kara teslim olan Samsun'da vatandaşlar işe gitmek için yola çıktıklarında büyük zorluk yaşadı. Bazı araçlar buz tutmuş yolda kalırken bazıları ile güçlükle ilerleyebildi. Buzlu yollarda kalan araçlar vatandaşların yardımıyla yoldan çıkartıldı. Buzlanma nedeniyle tramvay seferleri çalışamayınca şehir merkezine gelmek isteyen vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Otobüsler ve minibüsler özellikle Atakum'dan Samsun'a gelmek isteyen vatandaşların talebini karşılayamadı. Bu nedenle vatandaşlar iş yerlerine gecikmeli ulaştı. Durumdan şikayetçi olan vatandaşlar, iş yerlerine çok geç kaldıklarını belirterek yolların biran önce açılmasını istedi.



12 kişi karda düşerek hastaneye başvurdu



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bilgilere göre Samsun'da yaşanan buzlanmadan dolayı il genelinde 12 vatandaş karda düşme sonucu oluşan yaralanmadan dolayı hastanelere başvurdu. Ayrıca Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları kar yağışından dolayı buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar, zirai don ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Samsun'da soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması tahmin ediliyor. - SAMSUN