Samsun'da Kapkaç İddiası

İlkadım ilçesinde bir kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı.



Kadıkay Mahallesi'ndeki bir parkta, iş yerindeki nöbetinden çıkıp evine giden B.K'nın yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kadının omzundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı.



Kadının ihbarı üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.