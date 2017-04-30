Samsun'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Samsun'da kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir K. (39) idaresindeki 06 DD 9243 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına devrildi. Kazada yaralanan Kadir K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN