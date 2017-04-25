Samsun'da kadın sürücü dehşet saçtı : 1 ölü, biri ağır 5 yaralı



SAMSUN'da kadın sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak dehşet çarptı. Kaldırımda bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Biri özelharekat polisi olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Pomisin durumunun ağır olduğu belirtildi. Otomobil cadde üzerindeki bir kafeteryaya girerek durabildi.



Kaza bugün Samsun'un Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.B. isimli kadının kullandığı 06 FF 7855 plakalı otomobil, sürücünün direksiyonhakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki çöp konteynırına çarptı. Savrulan otomobil, hareket halindeki özel harekat polisi Emre Bağcı'nın kullandığı 55 EB 017 plakalı motosikleti altına alarak sürükledi. Ardından da kaldırımda yürüyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencisi olan Ozan Utku Taşkın'a, daha sonra da cadde üzerindeki bir kafeteryada oturan Mehmet Emre Kefelioğlu'na çarptı. Kazada polis Bağcı, öğrenci Taşkın ve Kefelioğlu ile birlikte sürücü Ş.B., yanında bulunan çocukları T.U.V. ve T.U.V.'de yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslar yaralıları özel bir hastane ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ozan Utku Taşkın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan polis memuru Emre Bağcı ise ameliyata alındı. Durumunun ağır olduğu belirtildi. Özel hastaneye kaldırılan sürücü ile iki çocuğu ve Mehmet Emre Kefelioğlu'nun durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.