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Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu

Samsun'da 10 bin 350 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu

Samsun'da 10 bin 350 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışma sonucu Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 10 bin 350 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.E. (47), T.A. (38) ve F.A. (35) gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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