Samsun'da İnşaat Çöktü: 3 Ölü (2)

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ



Samsun'un Kavak İlçesi'nde garaj inşaatı sırasında meydana gelen göçükte ölen işçiler Nevzat Aydemir (56), Çetin Ganık (50) ve Murat Batkal'ın (34) cenazeleri ekipler tarafından çıkarılarak Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ölen işçilerin yakınları haberi alınca hastaneye akın etti. Cenazeler Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 3 işçinin yakınları gözyaşı döktü.



Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.



