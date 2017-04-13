Samsun'da İnek Dördüz Doğurdu

Samsun'un Bafra ilçesinde montofon ırkı bir inek dördüz doğurdu.



Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Yakındaş Mahallesi'nde 53 yaşındaki Erkan Canalp'a ait montofon ırkı Nergis adında inek, suni tohumlama sonucu dört tane yavru dünyaya getirdi. Bir beklerken dört yavru ile karşılaşan Erkan Canalp, bu durum karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Yaklaşık 40 senedir hayvancılık işiyle uğraşan Canalp, "Her sene ikiz doğuran hayvan bu yıl dördüz doğurdu. Çok şaşırdık. Bize sürpriz oldu" dedi.



Hayvanın cinsinin montofon olduğunu belirten Canalp, "Benim 3 tane oğlum var. Hayvancılık işiyle uğraşıyoruz. Hayvanlar da evladımız gibi. Bu yavruların ufak çocuktan farkı yok. Gece saatlerinde dünyaya geldiler. Biz de biberonla ilk sütlerini verdik. Yavruları bizden isteyen oldu ancak şuan satmayı düşünmedik. Dördüzlerin 3'ü dişi, biri de erkek olarak dünyaya geldi. Bir de simental cinsi ve ismi Kral olan ineğimiz var. Her sene ikiz doğurdu. Bu sene ondan da dört bekliyoruz inşallah" diye konuştu.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesinden akademisyenler ise, dördüz doğumun nadir bir durum olduğunu, bu durumun binde 3 oranında görüldüğünü belirtti. - SAMSUN