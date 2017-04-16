Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.



Atatürk Bulvarı'nda Dursun Demir'in kullandığı 34 UC 8703 plakalı otomobil, Atakent Kavşağı'nda Güngör Terzi idaresindeki 55 JF 838 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücülerden Demir ile araçlardaki Arzu Demir, Leyla ve Aleyna Terzi ile Necla Kılıç yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince özel hastane ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.