Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Hasan Şahin yönetimindeki 55 TH 932 plakalı otomobil, ilçe girişinde karşı yönden gelen Erkut Öztürk'ün kullandığı 57 KD 715 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü Öztürk ile araçlarda bulunan Sultan Şahin ve Makbule Okur yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.