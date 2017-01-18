Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)

MAKBULE OKUR DA HAYATINI KAYBETTİ



Samsun'un Yakakent İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, yaşamını yitirinlerin sayısı 2'ye çıktı. Otomobilin sürücü Hasan Şahin'in ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Makbule Okur da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.