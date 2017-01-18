MAKBULE OKUR DA HAYATINI KAYBETTİ
Samsun'un Yakakent İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, yaşamını yitirinlerin sayısı 2'ye çıktı. Otomobilin sürücü Hasan Şahin'in ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Makbule Okur da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)
MAKBULE OKUR DA HAYATINI KAYBETTİSamsun'un Yakakent İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, yaşamını yitirinlerin sayısı 2'ye çıktı.
MAKBULE OKUR DA HAYATINI KAYBETTİ
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads