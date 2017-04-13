Samsun'da Husumet Kavgasında Kan Aktı: 3 Yaralı

Samsun'da aralarında husumet olduğu iddia edilen bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 5 kişi arasında silahlı kavga gerçekleşti. İddiaya göre aynı mahallede oturan 5 kişi birbirlerine denk geldiği sırada aralarında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Caner A.(21) belindeki tabancayı, Şahin S. (28) ise yanında bulundurduğu tüfeği ateşledi. O esnada karşı taraftan Emre Ö (30)'nün de yanında bulundurduğu tüfekle ateş açtığı öğrenildi. Çıkan silahlı kavgada Emre Ö. sırtından, Burak Ş. (30) başından, Emrah Ç.(23) ise bacağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili Caner A. ve Şahin S. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN