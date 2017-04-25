Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun'da marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İddiaya göre, Atakum ilçesindeki alışveriş merkezinde bulunan markete giden O.Ş. (23), bir şişe içki alarak parasını ödemeden çıktı. Bir süre sonra tekrar geldiği markette hırsızlık yaptığını fark eden güvenlik görevlileri, şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.



Güvenlik kameralarını inceleyen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.