Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklandı.



İddiaya göre, Dilber Y. (25), İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Demir Sokak'ta Merve A'ya (19) ait eve kimsenin bulunmadığı sırada kapıyı sert bir cisimle açarak girdi. Bu sırada eve gelen Merve A, şüpheli ile karşılaştı.



Aralarında çıkan arbedenin ardından kaçan Dilber Y, ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "hırsızlık" suçundan tutuklandı.