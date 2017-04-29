Samsun'da "Hemşirelik Hizmetlerini Güçlendirme Sempozyumu"

Samsun'da 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında 10-12 Mayıs tarihleri arasında "Hemşirelik Hizmetlerini Güçlendirme Sempozyumu" yapılacak.



Sempozyum hakkında bilgi veren, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç, "Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)'nin 2017 yılı teması olan 'Hemşireler Sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmaya önderlik etmede öncü bir ses' temasından yola çıkarak 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelik' adı altında, alanında uzman akademisyenler ve hemşirelerce derinlemesine tartışılacak bir sempozyum olacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü önderliğinde, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Samsun İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı şehrin önde gelen sağlık kurumlarının da desteği ve katılımıyla, tüm klinisyen, akademisyen ve öğrenci hemşirelerin bu sempozyumda buluşması hedefleniyor. Sempozyum, 12 Mayıs tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da gerçekleşecek. Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Zafer Çalışkan, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leman Şenturan, Samsun Kamu Hastaneler Birliğinden Hemşire Arzu Keskin Göksel ve Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğünden Hemşire Meral Ay'ın sunumlarıyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlık boyutu ve hemşire-insan kaynağı ilişkisi, uluslararası, ulusal ve yerel bazda tartışılacak" dedi. - SAMSUN