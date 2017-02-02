Bafra'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülen mahkum buradan kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde rahatsızlanan hükümlü Oğuzhan A, Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarmanın dalgınlığından yararlanan Oğuzhan A, kaçarak izini kaybettirdi.
Hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samsun'da Hastaneye Götürülen Mahkum Kaçtı
Bafra'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülen mahkum buradan kaçtı.
Bafra'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülen mahkum buradan kaçtı.