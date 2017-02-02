Samsun'da Hastaneye Götürülen Mahkum Kaçtı

Bafra'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülen mahkum buradan kaçtı.

Samsun'da Hastaneye Götürülen Mahkum Kaçtı

Bafra'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülen mahkum buradan kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde rahatsızlanan hükümlü Oğuzhan A, Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarmanın dalgınlığından yararlanan Oğuzhan A, kaçarak izini kaybettirdi.

Hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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