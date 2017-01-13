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Samsun'da Haleplilere Yardım Kampanyası

Samsun'da Haleplilere Yardım Kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Haleplilere gönderildi.

Samsun'da Haleplilere Yardım Kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Haleplilere gönderildi.

Kavak Müftüsü Abdullah Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında müftülükleri tarafından gönüllülük esasına göre Suriyelilere yönelik yardım toplandığını söyledi.

Gıda, battaniye, giyecek ve temizlik malzemeleri topladıklarını aktaran Karaca, "Yardım malzemelerini Suriyelilerin istifadesine sunulmasını sağlamak üzere tır ile bölgeye gönderdik." dedi.

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