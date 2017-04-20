Samsun'da Gözaltına Alınan 2 Deaş'lı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 Iraklı adliyeye sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları iddia edilen Irak uyruklu Ahmed Anees A.A. (34) ve Aasım Haman M.H.'yı (29) 3 gün önce İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan zanlılar, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan Ahmed Anees A.A.'nın üzerinde çok miktarda para ele geçirildiği öğrenildi. - SAMSUN