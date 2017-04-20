Samsun'da gözaltına alınan 2 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi



SAMSUN - Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile ilgili gözaltına alınan 2 Irak vatandaşı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları iddia edilen Irak uyruklu Ahmed Anees A.A.ile Aasım Haman M.H.'yı 3 gün önce İlkadım ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan Iraklı Ahmed Anees A.A. ile Aasım Haman H.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan Ahmed Anees A.A.'dan çok miktarda para ele geçtiği öğrenildi.