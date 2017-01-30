Samsun'da Gözaltına Alınan 11 Polis, Adliyede

SAMSUN'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 eski polis, adliyeye sevk edildi.



Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen emniyet amirleri M.A., İ.A., T.T., komiser H.G., komiser yardımcısı A.Y., başpolis memurları O.K., D.A. ile polis memurları M.E., Y.D., N.B. ve E.İ., geçen 25 ocak günü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 polis, bugün adliyeye sevk edildi.



- Samsun