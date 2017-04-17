Samsun'da Garaj İnşaatı Çöktü: 3 Ölü

Samsun'da garaj inşaatının çökmesi sonucu göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Azaklı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Yaşar Demirtaş'a ait evinin yanındaki araçlarını park etmek için yaptırdığı garaj inşaatında işçilerin kalıpları söktüğü bir sırada çökme meydana geldi. Bu sırada göçük altında kalan işçilerden Murat Batkal, Çetin Kanık ve Nevzat Aydemir hayatlarını kaybettiler.



Göçük altında kalan işçilerin yaralı olma ihtimali üzerine Samsun'dan olay yerine 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ve kara ambulansları sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri inşaat enkazı altında kalan işçilerin cansız bedenlerini yapılan çalışmalar sonucu çıkartarak ceset torbalarına koydu.



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "İnşaattan göçük haberini aldık. Ekiplerimiz ve AFAD ile olay yerine geldik. Göçük altında kalan 3 işçi hayatını kaybetmişti. Yaptığımız çalışmalar sonucu işçilerin cansız bedenini çıkardık" dedi. - SAMSUN