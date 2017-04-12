Samsun'da Fuhuş Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadını fuhşa zorladıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Süleymaniye Caddesi'ndeki bir masaj salonunda çalışan K.T. (37), iş yeri sahibi A.S'nin (43) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve fuhşa zorlandığını öne sürerek polise başvurdu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince A.S. ile iş yerinde çalışan Ö.S. gözaltına alındı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.