SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kadın şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonları kapsamında geçen Pazartesi günü 19 kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından kadınlardan 8'i serbest kaldı, 11'i ise bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 4'ünü tutuklarken, 7'sini adli kontrol koşulu ile serbest bıraktı. - Çarşambasamsun
Samsun'da Fetö Şüphelisi 4 Kadın Tutuklandı
SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kadın şüpheliden 4'ü tutuklandı.
SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kadın şüpheliden 4'ü tutuklandı.
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