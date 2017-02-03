Samsun'da Fetö/pdy Soruşturması

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 zanlı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edilmesi üzerine ikinci kez gözaltına alındı.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt ile bağlantılı şirketler ve çalışanlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, Canik Başarı Üniversitesinde çalışan Hüseyin B, Murat Ö. ve Murat Y. ile Sakarya Dershanesi personeli Gökhan Ö. gözaltına alınmıştı. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.



Zanlılar, polis tarafından düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındı.