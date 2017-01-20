Samsun'da Fetö/pdy Soruşturması

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilenlerin de aralarında yer aldığı 3 sağlık çalışanı yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezi ve Salıpazarı ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyonda, meslekten ihraç edilen doktor M.C.Ö. ve ebe B.G. ile Salıpazarı ilçesinde görev yapan aile hekimi A.G. gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda bulunan dijital verilere el konuldu.