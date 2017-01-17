Samsun'da Fetö/pdy Soruşturması

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görevli 3 akademisyen adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve Tıp Fakültesi öğretim görevlisi 3 akademisyenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.





Öte yandan zanlıların daha önce de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve adli makamlarca serbest bırakıldıkları, Hukuk Fakültesindeki öğretim üyesinin görevine iade edildiği, diğerlerinin açığa alındığı öğrenildi.