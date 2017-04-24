Samsun'da Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda resen emekli edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü A.G. (49), meslekten ihraç edilen polis memurları E.B. (32) ve H.T. (29) gözaltına alındı.



Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.